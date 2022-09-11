Запоздавший тендер на создание сайта к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией отменен

«У вас идет жесткое ограничение конкуренции»

Министерство культуры Татарстана отменило поиск исполнителя по разработке, созданию, сопровождению и продвижению сайта, посвященного 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Определиться с ним планировалось в начале следующей неделе, но за 6 дней до окончания приема заявок закупку перевели на этап «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) отменено», выяснило «Реальное время».



Буквально за день до этого Минкульт Татарстана разъяснял положения извещения о закупки, в которых увидели нарушение антимонопольного законодательства России:

«Коллеги, у вас идет жесткое ограничение конкуренции, что нарушает 135-ФЗ антимонопольного законодательства. Разработка информационных систем идет по ОКВЭД 62.01 и 62.02., у вас так же идет работы медигрупп по ОКВЭД 73.11 и какие блогеры по ОКВЭД 62.01?? Какие круглые столы по всей РФ ??? Приведите документацию в соответствие с законодательством РФ. Либо мы готовы подать в ФАС Российской Федерации» (пунктуация и орфография автора сохранены, — прим. ред.), — говорится в запросе, адресат которого не указан.

В Министерстве культуры Татарстана поспешили разуверить, что проведение закупки приводит к ограничению конкуренции. В ответ на запрос автора, недовольного тем, что исполнителю придется заняться не только разработкой, созданием и сопровождением юбилейной для мусульманского мира даты, но и проведением круглых столов, причем с довольной широкой географией, заявил следующее:

— Целью проведения указанной закупки является не только разработка сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но и освещение празднования 1100-летия официального принятия Ислама Волжской Булгарией, которое осуществляется в целях исполнения Указа Президента Республики Татарстан № УП-434 от 04 июня 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Что касается круглых столов, ведомство указало, что исполнителю вовсе не обязательно самому заниматься их организацией и проведением. Есть полное право привлечь к выполнению этого обязательства третьих лиц, «если участник закупки не обладает трудовыми ресурсами, необходимыми для оказания услуг по освещению в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» мероприятий, посвященных 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией».

— Таким образом, проведение указанной закупки не приводит к ограничению конкуренции, поскольку участник закупки не обязан оказывать весь объем услуг лично и вправе привлекать соисполнителей в целях исполнения обязательств, вытекающих из государственного контракта, — подытожили в Министерстве культуру Татарстана в ответе на запрос, в котором ведомство грозятся сделать участников антимонопольного законодательства.

«Реальное время» направило запрос в Министерство культуры Татарстана. На момент публикации ответа на получено.

Круглые столы от Татарстана до Дагестана

На разработку, создание, сопровождение и продвижению сайта, посвященного 1100-летию принятия ислама Волжской, из бюджета Татарстана готовились выделить 10 миллионов рублей. Тендер объявили в августе, хотя мероприятия, посвященные юбилейной дате, стартовали в январе этого года. Основные торжества прошли в мае.

Целью сайте указали освещения в интернете мероприятий, посвященных 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. На его разработку отводилось меньше месяца. В течение 20 дней с момента заключения контракта разработчик должен был представить Минкульту Татарстана готовый продукт, в котором есть четыре раздела.

В обязанности подрядчика, согласно проекту госконтракта, входили не только создание, сопровождение и продвижению сайта. До окончания его срока — 31 декабря 2022 года — он обязуется организовать и провести не менее одного круглого стола на территории каждого из 43 районов Татарстана и двух городских округов — Казани и Набережных Челнов. Они должны пройти и в столице соседней Башкирии Уфе, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Махачкале.

На сайте планировалась сделать четыре раздела. Первый — раздел средств массовой информации, содержащий новости, интервью, пресс-релизы, пост-релизы, фотографии и видеоролики. К моменту первоначального размещения сайта на нем уже должно быть опубликовано 10 новостей, три фоторепортажа и один видеоролик.

Второй раздел — историко-культурный. Он должен быть представлен информацией об истории ислама в Восточной Европе — от эпохи Хазарского каганата до советского периода, а также по современной исламской культуре мусульманских народов России.

Раздел третий планировалось посвятить международным публикациям о сотрудничестве России, включая Татарстан и другие регионы, с иностранными государствами и организациями исламского мира в экономической, образовательной и культурной сферах. Там же можно будет найти информацию о жизни известных соотечественников-мусульман за пределами России и исламском наследии российских мусульман за границей.

Четвертый раздел должен содержать информацию об исламе и исламоведении в современной России. Читатели смогут ознакомиться с современным российским исламоведением, ведущими учеными и результатами их исследовательской деятельности, особенно с изучением исламского духовного наследия народов России. Публикации в четвертом разделе будут посвящены и осмысление опыта России и ее регионов в развитии исламских институтов в постсоветский период. Там же будут публиковать заметки о дискуссиях и круглых столах с участием известных исламоведов, бизнесменов-мусульман, религиозных деятелей, блогеров. А еще поднимать актуальные вопросы мусульманского сообщества страны о современной роли ислама в жизни народов России

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Татьяна Демина