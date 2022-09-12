Экологи не подтвердили факта замора рыбы в озере казанского парка Победы

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана сообщило, что сегодня экологи совместно со специалистами Росрыболовства повторно выехали в парк Победы для исследования территории озера по факту замора рыбы, однако он не подтвердился.



Отмечается, что накануне инспекторы Центрального территориального управления ведомства после информации в соцсетях о заморе рыбы оперативно выехали в парк в Ново-Савиновский район Казани.

— Экологи обследовали территорию озера, но замор рыбы не подтвердился, факта сброса сточных вод в озеро также не обнаружено. Работники парка, в свою очередь, сообщили, что мертвой рыбы на озере не видели, — уточнили в пресс-службе МЭПР Татарстана.

Фото: Максим Кокунин

В конце августа экологи провели анализ воды у берега Верхнеуслонского района Татарстана возле села Бахча-Сарай после появления в СМИ информации о загрязнении на Куйбышевском водохранилище. Анализ показал, что состояние воды находится в пределах нормы.

В результате проведенного анализа установлено, что кислотность, удельная электропроводность, содержание кислорода находятся в пределах нормы, а содержание азота аммонийного составляет 0,19 мг/дм3 (ПДК 0,4 мг/дм3), содержание нефтепродуктов составило 0,022 мг/дм3 (ПДК 0,05 мг/дм3).

Напомним, 12 августа экологи отобрали пробы в реке Казанке в Арском районе после жалоб жителей деревни Чурилино на молочный цвет воды.

В ходе обследования факт замора рыбы инспекторы не выявили, визуально Казанка в этом месте белесоватого цвета.

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Максим Кокунин