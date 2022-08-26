В результате анализа воды у берега Верхнеуслонского района Татарстана загрязнений не выявлено

Экологи провели анализ воды у берега Верхнеуслонского района Татарстана возле села Бахча-Сарай после появления в СМИ информации о загрязнении на Куйбышевском водохранилище. Анализ показал, что состояние воды находится в пределах нормы, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

В результате проведенного анализа установлено, что кислотность, удельная электропроводность, содержание кислорода находятся в пределах нормы, а содержание азота аммонийного составляет 0,19 мг/дм3 (ПДК 0,4 мг/дм3), содержание нефтепродуктов составило 0,022 мг/дм3 (ПДК 0,05 мг/дм3).

Фото: tatarmeteo.ru

Напомним, 12 августа экологи отобрали пробы в реке Казанке в Арском районе после жалоб жителей деревни Чурилино на молочный цвет воды.

В ходе обследования факт замора рыбы инспекторы не выявили, визуально Казанка в этом месте белесоватого цвета.

Экологи взяли пробы воды в том месте, которое указали сами жители, а также природной и сточной воды в зоне влияния ближайшего объекта негативного воздействия — выше и ниже места выпуска сточных вод БОС ООО «Водоканал-Сервис», а также в самом месте сброса сточных вод БОС. Пробы сейчас в работе.



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Максим Кокунин