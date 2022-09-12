ЦИК утвердил результаты довыборов в Госсовет Татарстана

Фото: Максим Платонов

Центральная избирательная комиссия Татарстана единогласно утвердила проект постановления об утверждении результатов дополнительных выборов в Государственный совет республики. Голосование проходило накануне.

По Ибрагимовскому одномандатному избирательному округу №7 избрана гендиректор департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина. Она участвовала в выборах как самовыдвиженец. На сегодняшний день она депутат Казанской городской думы IV созыва. Она набрала 57,3% голосов.

Рима Мухамедшина. Фото: kzn.ru

Ее конкурентами по Ибрагимовскому одномандатному избирательному округу были Дамир Хуснутдинов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Ренат Галимзянов («Коммунисты России»), Рустам Ниязов (КПРФ), Кирилл Евсеев (ЛДПР) и Роза Гайнутдинова («Новые люди»).

По Пионерскому одномандатному избирательному округу №14 избран экс-председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани, учредитель и директор ООО «Центр стратегических инициатив» Дмитрий Анисимов, набравший 64,39% голосов. Он представляет партию «Единая Россия».

Дмитрий Анисимов. Фото: kzn.ru

Конкуренцию Дмитрию Анисимову по Пионерскому одномандатному избирательному округу составляли Рустем Гарипов («Коммунисты России»), Сергей Гуськов (ЛДПР), Родион Ефимов («Партия Роста»), Венера Нагимова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Олег Федотов (КПРФ).

По Ибрагимовскому одномандатному избирательному округу №7, в котором зарегистрировано 45 779 человек, явка составила 9 475 человек, то есть 20,7%. В Пионерском одномандатном избирательном округе №14, где 77 713 избирателей, явка составила 16 844 человека, или 21,7%.

Депутатов Государственного совета Татарстана по Ибрагимовскому и Пионерскому одномандатным избирательном округам в Казани выбирали 11 сентября. На два вакантных места претендовали 12 человек. Проголосовать могли 123 118 человек — это 4% всех избирателей Татарстана.

О том, как прошел в Татарстане единый день голосования, — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина