ЦИК Татарстана о довыборах: «В целом голосование прошло спокойно, корректно, конкурентно»

Фото: Максим Платонов

В Татарстане 11 сентября прошли дополнительные выборы депутатов Государственного совета РТ и представительных органов местного самоуправления. В Центральной избирательной комиссии республики заявили, что они прошли спокойно.

— В целом голосование прошло спокойно, корректно, конкурентно, — сообщил сегодня председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Он напомнил, что в Казани в довыборах задействовали две территориальные и 53 участковые избирательные комиссии с численностью 612 человек. Всего 11 сентября в Татарстане работали 2 144 члена избирательных комиссий.

— Предварительные итоги выборов показывают, что в целом голосование прошло организованно. Система избирательных комиссий республики отработала в режиме постоянной готовности и, я бы так назвал, профессиональной стабильности, — добавил Андрей Кондратьев.

Напомним, депутатов Госсовета Татарстана в Казани выбирали в двух одномандатных избирательных округах: в Ибрагимовском №7 и Пионерском №14. Проголосовать могли 123 118 человек — это 4% всех избирателей Татарстана.

Фото: Максим Платонов

Дополнительные выборы муниципальных депутатов прошли в 39 районах Татарстана. В качестве кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления были зарегистрированы 670 человек. Конкуренция составляла 3,5 человека на место.

О том, как прошел в Татарстане единый день голосования, — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина