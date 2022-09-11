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Десяти выпускникам Казанского танкового училища за время спецоперации присвоили звание Героя России

14:59, 11.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Десяти выпускникам Казанского танкового училища за время спецоперации присвоили звание Героя России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Звание Героя России за время специальной военной операции на Украине присвоили 10 выпускникам Казанского высшего танкового командного училища. Об этом заявили в Минобороны России.

Казанское танковое училище — главная кузница подготовки российских танкистов. В военном ведомстве добавили, что свыше 250 офицеров, окончивших училище, стали маршалами и генералами, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера на территории танкового училища в столице Татарстана состоялось торжественное открытие памятника Герою России Дамиру Исламову. Мероприятие прошло в день присяги первокурсников Казанского танкового училища. Старший лейтенант погиб 7 марта в ходе спецоперации в Украине.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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