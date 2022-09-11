Десяти выпускникам Казанского танкового училища за время спецоперации присвоили звание Героя России

Звание Героя России за время специальной военной операции на Украине присвоили 10 выпускникам Казанского высшего танкового командного училища. Об этом заявили в Минобороны России.

Казанское танковое училище — главная кузница подготовки российских танкистов. В военном ведомстве добавили, что свыше 250 офицеров, окончивших училище, стали маршалами и генералами, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера на территории танкового училища в столице Татарстана состоялось торжественное открытие памятника Герою России Дамиру Исламову. Мероприятие прошло в день присяги первокурсников Казанского танкового училища. Старший лейтенант погиб 7 марта в ходе спецоперации в Украине.

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Татьяна Леухина