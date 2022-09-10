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В Казани открыли памятник Герою России Дамиру Исламову

11:15, 10.09.2022 1
В Казани открыли памятник Герою России Дамиру Исламову
Фото: Максим Платонов

В Казани на территории танкового училища состоялось торжественное открытие памятника Герою России Дамиру Исламову.

Фото: Максим Платонов

Мероприятие прошло в день присяги первокурсников Казанского танкового училища. Звание Героя РФ Дамир Исламов получил весной этого года. Старший лейтенант погиб 7 марта в ходе спецоперации в Украине. Экипаж танка под руководством Исламова начал бой с пятью танками противника и разрушил четыре из них. Все члены экипажа погибли. Дамир Исламов, проявивший мужество и отвагу в бою, был награжден посмертно.

Фото: Максим Платонов

Во 2-м Военном городке в Казани, на фасаде одного из жилых домов, создан мурал в память о Дамире Исламове. Место для размещения мурала было выбрано неслучайно. Дом располагается недалеко от танкового училища, в котором учился герой.

Илина Хакимова
Общество Татарстан

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комментарии

  • Анонимно 12:07
    Вечная Память и Вечная Слава Герою,отдавшего жизнь за Свободу Родины и безопасность ее граждан.
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