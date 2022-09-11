Минздрав: потребление алкоголя в России снизилось более чем на 40%
Потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось более чем на 40 %. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
— Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литров на душу населения в год, то в 2021 году он составляет 9 литров, — приводит «РИА Новости» его слова.
Показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкоголя, также снизились.
Мурашко отметил, что алкоголь вносит наибольший вклад в смертность людей трудоспособных возрастов среди всех факторов риска, в том числе смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внешних причин, болезней желудочно-кишечного тракта.
Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября.
Летом управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщало, что в республике в первом полугодии 2022 года от острых отравлений алкоголесодержащей продукцией умерли 123 человека. Это на 3,2% больше, чем за январь — июнь прошлого года.
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