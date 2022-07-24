В Татарстане выросла смертность от отравлений алкогольсодержащей продукцией

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в первом полугодии 2022 года от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией умерли 123 человека. Это на 3,2% больше, чем за январь-июнь прошлого года.

Показатель смертности от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией за первые шесть месяцев этого года оставил 3,2 на 100 тыс. населения, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану. В первом полугодии 2021-го он оценивался в 3,1 на 100 тыс. населения.

Фото: Олег Тихонов

За первые шесть месяцев 2022 года в Татарстане зарегистрировали 346 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего в Татарстане алкоголем отравляются мужчины - в 81,5% случаев пострадавшими были именно они. Основная доля пострадавших — татарстанцы в возрасте 18 лет и старше — 91,9%, или 266 случаев.





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Татьяна Демина