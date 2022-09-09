Карл III в первом обращении к нации объявил Уильяма принцем Уэльским

Король Британии Карл III обратился к нации с первым телевизионным обращением в качестве монарха. В нем он пообещал соблюдать традиции и сохранить монархические ценности.

Король отметил, что его мать — Елизавета II — пример, вдохновлявший его. Карл III пообещал служить британцам с верностью, уважением и любовью.

Кроме того, Карл III присуждает сыну Уильяму титул Принца Уэльского — это титул наследника английского престола, передает ТАСС.

Фото: flickr.com

Карла III провозгласят королем Великобритании в субботу, 10 сентября. В это день в полдень (по мск) пройдет заседание совета престолонаследия.



Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни вчера на 97-м году жизни. Она взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. В июне страна отмечала 70-летие королевы на престоле. В стране объявлен 10-дневный траур. Принц Чарльз немедленно становится монархом после смерти королевы. Он взял имя Карл III.

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Татьяна Леухина