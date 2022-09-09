Карла III официально провозгласят королем Великобритании 9 сентября

Фото: ru.wikipedia.org/ Dan Marsh

Карла III официально провозгласят новым королем Великобритании 9 сентября. Об этом пишет газета The Times.

В пятницу у него запланирована встреча с премьер-министром Лиз Трасс и кабинетом министров, духовным главой Церкви Англии архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби и настоятелем Вестминстерского аббатства Дэвидом Хойлом.

Также вечером стало известно, что королеву Великобритании Елизавету II похоронят в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка. Там же похоронена королева-мать, захоронен прах сестры Елизаветы II, принцессы Маргарет. Позднее туда же перенесут останки ее мужа, принца Филиппа, который умер в 2021 году.

После траура Банк Англии начнет выпускать банкноты с изображением короля Карла III. Нынешние банкноты с изображением королевы останутся законным платежным средством. Изменения затронут также Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Ямайку и десяток других стран.

Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни сегодня на 97-м году жизни. Она взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. В июне страна отмечала 70-летие королевы на престоле. В стране объявлен 10-дневный траур. Принц Чарльз немедленно становится монархом после смерти королевы. Он взял имя Карл III.



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Татьяна Леухина