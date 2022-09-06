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В Татарстане продлили штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности лесов

11:55, 06.09.2022
В Татарстане продлили штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности лесов
Фото: Максим Платонов

Гидрометцентр Татарстана сообщил о продлении штормового предупреждения о чрезвычайной пожарной опасности лесов на территории республики. Она сохранится местами с 7 по 9 сентября.

Штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов в Татарстане продлевают уже в пятый раз. Из-за высокой пожарной опасности лесов (IV класс) в Татарстане его объявили с 28 июля. В первый раз его продлили 4 августа, второй раз — 10 августа, в третий — 19 августа, в четвертый — 29 августа.

В Татарстане из-за высокой пожароопасности — IV класса — 29 августа повторно ввели ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта. Оно действует 21 день.

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Татьяна Демина
ПроисшествияОбщество Татарстан

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