До конца недели в Татарстане сохранится очень холодная погода

Фото: Максим Платонов

До конца этой недели в Татарстане ожидается очень холодная погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В пятницу, 9 сентября, в Татарстане ожидаются дожди, в отдельных районах возможна крупа. Ночные температуры опустятся до +3..+8 градусов, дневные не превысят +9..+14°С.

Ночью в субботу, 10 сентября, в основном в восточных районах Татарстана прогнозируются дожди. Днем существенных осадков не ожидается. Ночные температуры опустятся до +1 до +6°С, на почве в низких местах возможны слабые заморозки. Днем ожидается от +9 до +14 градусов.

В воскресенье, 11 сентября, в Татарстане установится облачная погода с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ночные температуры будут в пределах +2..+7°С, на почве в низких местах прогнозируются слабые заморозки. Днем потеплеет до +11..+16°С.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу синоптиков, в начале следующей недели, 12 и 13 сентября, вероятность дождей небольшая. По ночам ожидается от +2 до +7 градусов, в отдельных районах возможны слабые заморозки. Днем потеплеет до +15..+18°С.

В Гидрометцентре Татарстана объяснили, что очень холодная погода с температурами ниже климатической нормы на 4—6 градусов связаны с влиянием обширного тропосферного циклона. Впервые в этом сезоне в отдельных районах республики выпала так называемая ледяная крупа, обратили внимание синоптики.

Сегодня в Татарстане облачная погода, ожидается дождь, в отдельных районах с крупой. Максимальная температура воздуха днем составит +10—15 градусов.



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Татьяна Демина