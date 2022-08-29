В Татарстане в третий раз за лето ограничили доступ в леса из-за высокой пожароопасности

Фото: Максим Платонов

В Татарстане из-за высокой пожароопасности — IV класса — повторно вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта. Оно будет действовать 21 день, следует из постановления Кабмина республики.

Это уже третье по счету за это лето постановление об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта. Предыдущее вышло 9 августа.



Ограничение действует на всей территории лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьвеского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородского, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств Татарстана.

Напомним, первый раз этим летом ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта ввели в Татарстана с 8 июля на 21 день. Спустя неделю список муниципалитетов, где действует ограничение, расширили.



Сегодня в Татарстане в четвертый раз продлили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности лесов. С 29 августа по 6 сентября на территории республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (V класс).



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Татьяна Демина