В Татарстане вновь продлили штормовое предупреждение из-за высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане третий раз за это лето продлили штормовое предупреждение из-за высокой (IV класс) и чрезвычайной пожароопасности (V класс) лесов. Оно будет действовать до 29 августа, сообщает Гидрометцентр республики.

Напомним, штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов — IV класс в Татарстане объявлено с 28 июля. В первый раз его продлили 4 августа, второй раз — 10 августа.



Фото: Максим Платонов

9 августа второй раз за лето из-за высокой пожароопасности — IV класса — ввели ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта. Оно продлится 21 день.

Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта введено на территории лесного фонда в границах Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородского, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств Татарстана.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина