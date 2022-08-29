В Татарстане вновь продлили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности лесов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в очередной раз продлили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности лесов. Оно будет действовать по 6 сентября.

Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, с 29 августа по 6 сентября на территории республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (V класс).

Это уже четвертое продление штормового предупреждения из-за пожароопасности лесов за это лето. Из-за высокой пожарной опасности лесов — IV класс в Татарстане его объявили с 28 июля. В первый раз его продлили 4 августа, второй раз — 10 августа, в третий — 19 августа.

Фото: Максим Платонов

9 августа в Татарстане второй раз за лето из-за высокой пожароопасности — IV класса — ввели ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта. Оно продлится 21 день.



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Татьяна Демина