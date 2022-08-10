В Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов

В Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. Оно будет действовать до 20 августа.

Как объяснили в Гидрометцентре Татарстана с 10 по 20 августа на территории республики сохранится высокая пожарная опасность лесов — 4 класс. В отдельных районах прогнозируется чрезвычайная пожароопасность — 5 класс.

Напомним, штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов — IV класс в Татарстане объявлено с 28 июля. Оно продлевается уже второй раз. Первый раз его продлили в начале этого месяца до 11 августа.



Фото: Максим Платонов

Накануне в Татарстане второй раз за это лето из-за высокой пожароопасности — IV класса — ввели ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта. Оно продлится 21 день.



Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта введено на территории лесного фонда в границах Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородского, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств Татарстана.



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Татьяна Демина