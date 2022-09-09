В Казани до 25 сентября продлевается ограничение движения по улице Волгоградской

В Казани до 25 сентября продлевается ограничение движения на участке автомобильной дороги по улице Волгоградской. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода, сообщает мэрия города.

Так, почти до конца месяца движение по проезжей части и местным проездам на участке от дома №47 до дома №49 (от пересечения ул. Короленко и ул. Волгоградской до пересечения с ул. Бондаренко) будет полностью закрыто.

Кроме того, частично ограничено движение по ул. Короленко, на участке от дома №49 до дома №34 по ул. Волгоградской.

Фото: Максим Кокунин

В начале недели сообщалось, что в Казани с 7 до 21 сентября вводят ограничение движения автомобильного транспорта на участке по улице 2-й Юго-Западной.

Уточняется, что будет закрыта проезжая часть возле дома №26 по ул. 2-й Юго-Западной. Там будет проводиться капитальный ремонт теплотрассы.



Напомним, в столице Татарстана также до середины октября продлевается ограничение движения по местному проезду улицы Большая Крыловка. Уточняется, что это связано с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей. Так, до 15 октября будут частично закрыты проезжая часть и тротуары возле дома №27 по улице Малая Крыловка.

Изначально ограничение движения по улице Большая Крыловка должно было продлиться с 15 июля по 25 августа.



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Максим Кокунин