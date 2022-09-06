В Казани до 21 сентября ограничат движение по улице 2-й Юго-Западной

Фото: Максим Кокунин

В Казани с 7 до 21 сентября ограничат движение автомобильного транспорта на участке по улице 2-й Юго-Западной. Об этом сообщает мэрия города.

Уточняется, что будет закрыта проезжая часть возле дома №26 по ул. 2-й Юго-Западной. Там будет проводиться капитальный ремонт теплотрассы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Казани до середины октября продлевается ограничение движения по местному проезду улицы Большая Крыловка. Уточняется, что это связано с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей. Так, до 15 октября будут частично закрыты проезжая часть и тротуары возле дома №27 по улице Малая Крыловка.

Изначально ограничение движения по улице Большая Крыловка должно было продлиться с 15 июля по 25 августа.



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Максим Кокунин