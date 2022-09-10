В Татарстане модернизируют Единую информационную систему «ГЛОНАСС+12» за 3,8 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов

Единую информационную систему «ГЛОНАСС+12» модернизируют по заказу «Центра цифровой трансформации Татарстана» за 3,8 миллиона рублей. Соответствующий тендер организация опубликовала на сайте госзакупок.

Система решает следующие задачи: повышение информационной открытости о деятельности органов власти и местного самоуправления Татарстана, помощь в принятии управленческих решений за счет широкого использования пространственных данных, создание и актуализации органами власти и местного самоуправления Татарстана базы пространственных данных.

Фото: Максим Платонов

«ГЛОНАСС+12» включает в себя несколько подсистем. Исполнителю предстоит модернизировать следующие из них: «ЦОВ-112», «Диспетчер», контроль судов. Все вносимые изменения не должны нарушать характеристик и функционала платформы.

В Татарстане уже модернизировали несколько других информационных систем. Среди них «Электронное образование», «Я-строю», систему кадрового состава госслужбы и социальный регистр населения.

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Елизавета Пуншева