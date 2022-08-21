В Татарстане модернизируют социальный регистр населения республики

В Татарстане модернизируют государственную информационную систему «Социальный регистр республики». На эти цели готовы потратить 18,6 миллиона рублей из республиканского бюджета, выяснило «Реальное время».

Регистр предназначен для оптимизации деятельности Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана, его территориальных органов и подведомственных учреждений. Назначение различных пособий — основная функция системы. Она делится на несколько подсистем.

В основном изменения коснутся части «Система долговременного ухода». Модернизация не должна нарушать функционала платформы. Все доработки должны быть совершены на тех же ресурсах, что и сама система.

Фото: Максим Платонов (архив)

Исполнитель обязуется доработать интерфейс и реализовать адаптеры для нескольких разделов системы. Кроме того, нужно усовершенствовать мобильное приложение, печатные формы и несколько алгоритмов.

Для Татарстана также разработают модуль управления коммуникациями облачно-технологической и инструментальной платформ республики. На это потратят около 22,1 миллиона рублей.

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Елизавета Пуншева