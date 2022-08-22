В Татарстане модернизируют единую информационную систему кадрового состава госслужбы
В Татарстане планируют модернизировать единую информационную систему кадрового состава государственной гражданской и муниципальной службы. На эти цели готовы потратить 21,13 миллиона рублей из республиканского бюджета.
Сама система предназначена для обеспечения автоматизированного выполнения технологических процессов сбора, накопления и обработки информации о ГМС Татарстана. Она хранит личные данные сотрудников и организаций. Имеет множество подсистем.
Исполнитель обязуется модернизировать следующие подсистемы:
- «Интеграция с внешними системами»
- «Кадровый состав»
- «Учет кадров»
- «Комиссии»
- «Отчетность»
- «Контроль и оповещение»
- «Реестр»
- «Кадровый резерв»
Все вносимые изменения не должны нарушать функционала платформы. Подрядчик производит модернизацию на серверах заказчика.
Для Татарстана также разработают модуль управления коммуникациями облачно-технологической и инструментальной платформ республики. На это потратят около 22,1 миллиона рублей.
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