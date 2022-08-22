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В Татарстане модернизируют единую информационную систему кадрового состава госслужбы

00:28, 22.08.2022
В Татарстане модернизируют единую информационную систему кадрового состава госслужбы
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане планируют модернизировать единую информационную систему кадрового состава государственной гражданской и муниципальной службы. На эти цели готовы потратить 21,13 миллиона рублей из республиканского бюджета.

Сама система предназначена для обеспечения автоматизированного выполнения технологических процессов сбора, накопления и обработки информации о ГМС Татарстана. Она хранит личные данные сотрудников и организаций. Имеет множество подсистем.

Фото: realnoevremya.ru

Исполнитель обязуется модернизировать следующие подсистемы:

  • «Интеграция с внешними системами»
  • «Кадровый состав»
  • «Учет кадров»
  • «Комиссии»
  • «Отчетность»
  • «Контроль и оповещение»
  • «Реестр»
  • «Кадровый резерв»

Все вносимые изменения не должны нарушать функционала платформы. Подрядчик производит модернизацию на серверах заказчика.

Для Татарстана также разработают модуль управления коммуникациями облачно-технологической и инструментальной платформ республики. На это потратят около 22,1 миллиона рублей.

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Елизавета Пуншева
ТехнологииОбщество Татарстан

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