В Татарстане модернизируют единую информационную систему кадрового состава госслужбы

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане планируют модернизировать единую информационную систему кадрового состава государственной гражданской и муниципальной службы. На эти цели готовы потратить 21,13 миллиона рублей из республиканского бюджета.

Сама система предназначена для обеспечения автоматизированного выполнения технологических процессов сбора, накопления и обработки информации о ГМС Татарстана. Она хранит личные данные сотрудников и организаций. Имеет множество подсистем.

Фото: realnoevremya.ru

Исполнитель обязуется модернизировать следующие подсистемы:

«Интеграция с внешними системами»

«Кадровый состав»

«Учет кадров»

«Комиссии»

«Отчетность»

«Контроль и оповещение»

«Реестр»

«Кадровый резерв»

Все вносимые изменения не должны нарушать функционала платформы. Подрядчик производит модернизацию на серверах заказчика.

Для Татарстана также разработают модуль управления коммуникациями облачно-технологической и инструментальной платформ республики. На это потратят около 22,1 миллиона рублей.

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Елизавета Пуншева