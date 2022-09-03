В Татарстане вновь модернизируют информационную систему «Я-строю»

В Татарстане планируют модернизировать информационную систему «Я-строю», выяснило «Реальное время». На эти цели готовы направить 10,45 миллиона рублей.

Система представляет собой единый комплекс программных продуктов с интерфейсом на русском языке, предназначенный для оказания электронных услуг в сфере строительства. Она работает на территории всего Татарстана.

Модернизация предусматривает изменение логики рассылки по услугам заключения договора на поставку газа и на техническое обслуживание сетей газоснабжения, реализацию обработки заявлений по техобслуживанию сетей газоснабжения. Подрядчик также должен модернизировать АРМ государственного/муниципального/коммерческого учреждения.

В рамках модернизации необходимо реализовать сервис «Планировщик строительства». С его помощью застройщик сможет узнать, какие процедуры необходимо пройти, о последовательности и сроках прохождения процедур для переезда в частный дом

Скриншот (архив)

В октябре прошлого года на модернизацию информационной системы «Я-строю» выделяли 34,5 млн рублей. На тот момент она еще работала в тестовом режиме. Программу, призванную оказать онлайн-помощь жителям республики в оформлении документов на строительство и ускорить этот процесс, запустили в Татарстане в ноябре 2020 года.

При запуске платформы министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин указывал, что гражданам необходимо совершить до 12 визитов, чтобы собрать все необходимые документы при строительстве дома. Платформа, по расчету разработчиков, позволит татарстанцам сэкономить почти 280 часов. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина