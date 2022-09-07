В Татарстане модернизируют информационную систему «Электронное образование»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Государственную информационную систему «Электронное образование Республики Татарстан» планируют модернизировать. Выделить на эти цели готовы 2,61 миллиона рублей из регионального бюджета, выяснило «Реальное время».

В планах модернизировать несколько модулей — «Автоматизированная система электронного документооборота», «Сайты образовательных учреждений РТ и органов управления образования», «Учет пользователей», «Единая система отчетности» и «Личное дело».

Работы требуется завершить до 15 декабря 2022 года. Подрядчик должен в итоге предоставить инструкцию по использованию модернизированного функционала, общее описание произведенной модернизации, программу и методику испытаний и так далее.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июне «Реальное время» писало, что на техническую поддержку и модернизацию информационной системы мобильного приложение «Я — школьник» из бюджета Татарстана готовы направить 18,4 миллиона рублей. Заказчик — Центр цифровой трансформации — требовал, чтобы все модернизируемые функции были доступны пользователям на татарском языке.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина