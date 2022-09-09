Сегодня в Татарстане ожидаются дожди с крупой и до +14 градусов

В пятницу, 9 сентября, в Татарстане прогнозируется облачная погода, днем с прояснениями. Осадки в виде дождя, в отдельных районах со снежной крупой.



Максимальная температура воздуха днем составит +9—14 градусов. В Казани прогнозируется от +10 до +12 °С. В Набережных Челнах потеплеет до +10—12 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Ветер северный, северо-западный умеренный, следует из прогноза Гидрометцентра Татарстана.

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Татьяна Леухина