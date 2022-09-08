На электронные почты нескольких казанских школ поступили сообщения с угрозами

Сегодня утром на электронные почты сразу нескольких казанских школ поступили сообщения с угрозами, сообщает мэрия города.

Уточняется, что руководители учреждений отрабатывают по инструкции, передают сообщения в правоохранительные органы. Электронные адреса остальных учреждений проверяют на наличие угроз.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, последний раз о письмах с угрозами в адрес школ сообщалось в мае этого года. Тогда на электронную почту 58 образовательных учреждений пришла рассылка с предупреждением о минировании.

Стоит отметить, что сообщения о минировании периодически поступают в казанские школы. Так, сообщения с угрозами приходили 6 апреля, а также 16 и 21 марта.

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Максим Кокунин