В Казани 58 школ получили сообщения о минировании

Сегодня ночью на электронную почту 58 образовательных учреждений Казани пришли очередные сообщения о минировании, сообщили в мэрии города.

— Руководители образовательных учреждений действуют по инструкции. Электронные адреса остальных учреждений проверяются на наличие угроз, — указали в исполкоме.

В мэрии попросили сохранять спокойствие и дождаться результатов проверок от правоохранительных органов. Они должны убедиться в безопасности в школах.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сообщения о минировании периодически поступают в казанские школы. Так, 6 апреля в Казани на электронные почты 14 школ пришли сообщения с угрозами, учащихся и учителей эвакуировали из зданий. До этого образовательные учреждения оказались «заминированы» 16 и 21 марта.

Сегодня, 11 мая, исполнился год со дня трагедии в казанской гимназии №175. «Реальное время» связалось с близкими выживших детей, они рассказали, как прожили этот год уцелевшие под пулями школьники, каким образом тот роковой день изменил их планы и судьбы и что помогает справиться с тяжелыми воспоминаниями и заново строить жизнь. Подробнее — в материале интернет-газеты.

Маргарита Головатенко