Мэрия Казани сообщила о получении анонимных писем о «минировании» школ

В Казани снова оказались «заминированы» образовательные учреждения. О получении писем с угрозами сообщила мэрия города в telegram-канале.

«Руководители школ работают по инструкции: сообщают правоохранительным органам, при необходимости эвакуируют и так далее. Мы искренне переживаем вместе с ребятами и родителями и надеемся, что они помнят о том, как важно сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

16 марта мэрия Казани также сообщала о «минировании» школ. По данным издания «Ветер», эвакуация также проводилась в Казанском техникуме информационных технологий и связи.

11 марта неизвестные сообщили о «минировании» четырех казанских домов культуры — ДК им. Саид-Галеева, «Чулпан», «Московский», «Сайдаш». В КЦ «Московский» письмо о «минировании» поступило во время обсуждения проекта засыпки Казанки под строительство Соборной мечети у «Чаши». Слушания начались в 10.00, но всех пришедших пришлось эвакуировать.

Максим Кокунин