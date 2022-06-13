Брокер Interactive Brokers ввел ограничения для клиентов из России

Американский брокер Interactive Brokers (IBKR) ввел ограничения для российских и белорусских клиентов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Такое решение принято из-за санкций Евросоюза. Теперь граждане России и Белоруссии или проживающие в этих странах, а также российские и белорусские юридические лица теперь не смогут открывать новые позиции (длинные или короткие) с ценными бумагами ЕС.

Отмечается, что ограничения вступают в силу по окончании рабочего дня сегодня.

В апреле Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России. Он включил в себя запрет на заходы российских судов в порты стран Европы, эмбарго на поставки угля и т.д. Среди прочего — расширение запрета на продажу банкнот и ценных бумаг российским и белорусским юрлицам.

Дарья Акимова