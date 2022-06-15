ЦБ порекомендовал банкам не выплачивать дивиденды и бонусы до конца 2022 года

Банк России порекомендовал кредитным организациям воздержаться от выплаты дивидендов акционерам и бонусов правлению до конца 2022 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на материалы регулятора.

Рекомендации даны для обеспечения финансовой устойчивости банков в краткосрочной и среднесрочной перспективе в условиях структурной трансформации российской экономики. Соответствующее письмо за подписью первого заместителя председателя Центробанка Дмитрия Тулина опубликовано на сайте регулятора.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле ЦБ уже давал такие рекомендации банкам ввиду сложной экономической ситуации. 2 марта регулятор запретил выплату дивидендов за рубеж. При этом он предписал не списывать ценные бумаги со счетов иностранных инвесторов.



Дарья Акимова