Объем продукции сельского хозяйства в Татарстане достиг 126 миллиардов рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, включая сельхозорганизации, население, крестьянские и фермерские хозяйства, а также индивидуальных предпринимателей, в январе — июле 2022 года составил 126 миллиардов рублей. Такую предварительную оценку озвучили в Татарстанстате.

В сопоставимых ценах к уровню января — июля 2021 года объем продукции сельского хозяйства в Татарстане по итогам первых семи месяцев этого года вырос на 0,6%.

В республике зафиксировано снижение поголовья крупного рогатого скота. На конец июля 2022 года насчитывалось 932,4 тыс. голов, что на 3,9% меньше, чем на конец аналогичного месяца прошлого года.

Заметнее всего в Татарстане сократилось число коз и овец — на 2,5%, до 340,1 тысячи голов. Коров стало меньше на 1,6%, до 321,2 тысячи. Незаметно сократилась численность свиней — на 0,3%, до 512,3 тысячи. Вместе с этим в республике выросло число птиц — на 0,6%, до 19,6 миллиона.

Согласно официальной статистике, в Татарстане за январь — июль 2022 года произвели 761,7 тыс. тонн молока. Это на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство яиц также увеличилось на 3,5% — за семь месяцев 2022 года в республике насчитали 688,6 миллиона штук.



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Татьяна Демина