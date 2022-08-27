Аграрии Татарстана собрали 3,8 млн тонн зерновых

Аграрии Татарстана собрали 3,8 млн тонн зерновых, а также обмолотили 968 тысяч гектаров, что составляет 68% от общей площади посевов. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Дмитрий Яшин.

По его словам, сухая погода привела к снижению запасов влаги в пахотном слое почвы. Управление Гидрометеорологии Татарстана зафиксировало наступление суховея и атмосферной засухи в ряде районов. Он отметил, что по запасам влаги в почве ситуация не критичная, однако призвал завершить сев озимых до 5 сентября.

Вместе с этим замминистра сельского хозяйства и продовольствия Рафаэль Фаттахов добавил, что нагрузка на комбайны в этом году оказалась очень высокая. В среднем на одну машину приходится до 492 гектара при норме в 350 гектаров. В отдельных хозяйствах нагрузка и вовсе доходит до тысячи и более.

Фаттахов отметил, что в таких случаях необходимо задействовать механизированные отряды.

— В прошлом неурожайном году хозяйства привлекли около 250 комбайнов со стороны, а в этом году, несмотря на довольно высокие урожаи, привлечено всего 130 комбайнов, — сказал он.

Он также предупредил, что при запоздании уборки на десять дней с одного гектара теряется до 4 центнеров зерна. «Поэтому своевременная уборка с привлеченными комбайнами намного выгоднее поздней уборки с большими потерями», — подчеркнул замминистра.

Фото: president.tatarstan.ru

20 августа министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров сообщил, что в Татарстане обмолотили 752 тысячи га площадей, или 50% от плана.

Намолот составил почти 2,9 млн тонн со средней урожайностью 38,3 ц/га. Уборочная кампания в самом разгаре. Сейчас завершается уборка озимой пшеницы, ржи и гороха: по данным культурам обмолочено свыше 80%.

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Максим Кокунин