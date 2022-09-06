В Зеленодольске на Дне города выступит группа PIZZA

Фото: Максим Платонов

Хедлайнером праздничного концерта, посвященного Дню города в Зеленодольске, станет PIZZA. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района Татарстана.

90-летие города будут праздновать два дня — 9 и 10 сентября. Запланировано открытие мурала, развлекательная программа, мастер-классы, показательные выступления, выставки художественных и фоторабот, спортивные турниры, игры и караоке.

В 18.30 на сцене КСК «Авангард» пройдет торжественное открытие праздника, чествование граждан и концертная программа с участием музыкального проекта «Эбием» и группы PIZZA. В 22.00 ожидается праздничный салют.

10 сентября на театральной площади в 18.00 пройдет концерт Государственного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема и солистов Зеленодольского музыкального театра.



Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Группа «Пицца» выступила недавно и в Казани. В столицу Татарстана она приезжала 12 июня, в День России. На выступление группы городского бюджета потратили 990 тысяч рублей.



Напомним, хедлайнером Дня города в Казани 30 августа стала группа Uma2rman. Праздничный концерт прошел у Центра семьи «Казан», а на сцене также выступили Филюс Кагиров, Ваня Дмитриенко и другие известные артисты.

Ваня Дмитриенко получил за свое выступление 1,4 миллиона рублей, а заслуженная артистка России и Татарстана, солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина получила за выступление на оперном фестивале под открытым небом «Казанская осень» лишь 1 миллион рублей.



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Максим Кокунин