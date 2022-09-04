Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова к переговорам с Киевом, об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин».
Предметом разговора Москвы и Киева может быть то, как будут выполняться условия России, сказал представитель Кремля.
В июле песков заявлял, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась. Рано или поздно настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России.
В конце июня глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что когда Киев захочет возобновить переговоры с Москвой, Россия будет исходить из ситуации «на земле» и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей.
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