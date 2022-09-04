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Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом

18:52, 04.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом
Фото: посольство России в Белоруссии (архив)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова к переговорам с Киевом, об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин».

Предметом разговора Москвы и Киева может быть то, как будут выполняться условия России, сказал представитель Кремля.

Фото: kremlin.ru

В июле песков заявлял, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась. Рано или поздно настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России.

В конце июня глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что когда Киев захочет возобновить переговоры с Москвой, Россия будет исходить из ситуации «на земле» и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей.

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Маргарита Головатенко
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