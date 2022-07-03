В Кремле считают, что Украине придется согласиться на условия России

Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась. Рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Но мы не сомневаемся, что рано или поздно все-таки здравый смысл возобладает. И опять настанет черед переговоров, перед коими украинцам предстоит понять еще раз все наши условия. Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован, — сказал он в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Фото: kremlin.ru

В конце июня глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что когда Киев захочет возобновить переговоры с Москвой, Россия будет исходить из ситуации «на земле» и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей.

В начале июня министр заявлял в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской», что Запад через день после российско-украинской встречи в Стамбуле запретил Киеву продолжать переговоры с Москвой. До этого, по его словам, Украина вроде бы выдвинула предложение о том, как решить вопрос. Россия эти предложения взяла за основу. Однако после запрета Запада позиция Киева на переговорах резко изменилась.



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Татьяна Леухина