За сутки в России зарегистрировали 51 699 случаев заражения коронавирусом
В России выявили 51 699 случаев заражения COVID-19 за сутки. Общее число заболевших достигло 19 681 381, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.
Госпитализировали за сутки 3 849 человек, выздоровели — 38 380 россиян. С начала пандемии от инфекции вылечили 18 710 966 пациентов.
Умерли от COVID-19 92 человека за сутки. Всего от коронавируса в России умерли 384 624 жителя.
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