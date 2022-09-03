Главное о коронавирусе на 3 сентября: татарстанцы смогут привиться интраназально, прогноз роста заболеваемости
Татарстанские медики просят ввести региональные «ковидные надбавки»
- Со следующей недели в Татарстане начнут делать вакцину от коронавируса «Спутник V» интраназально, то есть в нос. Для этого закупили атомайзеры — специальные насадки на шприц. С их помощью будут вводить двухкомпонентную вакцину. Прививка будет делаться с интервалом в две недели.
- В Минздраве Татарстана объяснил, что в носоглотку вакцину против коронавируса ввести гораздо легче и безболезненней, чем делать инъекцию. Прививка создает иммунную защиту на слизистой носоглотки.
- Жители Казани смогут вакцинироваться от COVID-19 интраназальным способом с 5 сентября. Процедура доступна в поликлиниках по месту жительства и в мобильном пункте вакцинации в ТЦ «Южный».
- После перехода на новый порядок федеральных «ковидных выплат» медикам России татарстанский профсоюз работников здравоохранения обратился в правительство республики за помощью. Он предложил ввести региональные компенсационные доплаты в 25% от оклада и распространить их на тех, кто работает на передовой, — сотрудников станций скорой помощи, фельдшеров терапевтических участков и других медработников.
- В Татарстане провели проведено 7,18 миллиона лабораторных исследований на наличие COVID-9 в организмах людей, в том числе прибывших из-за границы. Все лаборатории республики, задействованные в этой работе, полностью обеспечены диагностическими тестами, уверяют в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.
После коронавируса «дебютируют» аутоиммунные заболевания кожи
- «Мы прогнозируем возможный подъем роста заболеваемости», — сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он обратил внимание, что после начала учебного года наблюдается увеличение числа заражений на протяжении последних лет, так как в начале осени люди возвращаются в города, а дети идут в школу.
- После COVID-19 «дебютируют» аутоиммунные заболевания, в том числе кожи, предупредила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. Она рассказала ТАСС, что переболевшие могут столкнуться с псориазом, дерматитом, красной волчанкой и тому подобным. Если есть генетическая предрасположенность, то могут возникнуть различные типы облысения.
- Введение дистанционного обучения в школах России лишь сломает привычную систему, но не защитит от детей заражения коронавирусом «в достаточной степени», считает врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков. По его словам, после волны омикрон-штамма болезнь протекает как обычная респираторная инфекция, без воспалений.
- Боль в пояснице — новый симптом коронавируса. Как рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева, с ней сталкивается половина заразившихся. Боли в пояснице появляются после того, как проходят головные, обычно это три-четыре дня.
- У переболевших COVID-19 может ухудшится слух. Это связано с тем, что вирус воздействует на мозг и структуры внутреннего уха. После заболевания пациенты могут столкнуться с шумом или звоном в ушах.
- В России за последние сутки провели 261 тысячу тестов на коронавирус. Всего на утро 3 сентября в стране выполнено более 307,1 миллиона исследований на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 1 307 россиян.
«Беспрецедентное» сокращение мировых авиаперевозок из-за пандемии
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 603 650 288 раз, 6 493 405 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (94 732 814). На второй строчке — Индия (44 449 726), на третьей — Франция (34 780 903), на четвертой — Бразилия (34 456 145), на пятой — Германия (32 247 828).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 047 478). За ними следуют Бразилия (684 262), Индия (527 965), Россия (376 743, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 572).
- Ученые из США провели исследование и установили, что мужчины с низким уровнем тестостерона попадают в больницу с COVID-18 в 2,4 раза чаще тех, у кого он нормальный. Эта закономерность характерно как для молодых, так и пожилых. В ходе исследования ученые изучили историю болезни 723 мужчин, которые переболели коронавирусом до появления вакцин.
- Британская газета The Times, ссылаясь на отчет аналитической компании Cirium, сообщила, что сокращение мировых авиаперевозок из-за пандемии коронавируса «оказалось беспрецедентным». В прошлом году, несмотря на 29-процентный рост по сравнению с 2020-м, число пассажиров было на 50% меньше, чем в допандемийном 2019-м.
- На следующей неделе министр здравоохранения стран ЕС проведут неформальные переговоры с представителями руководства компаний-производителей вакцин против коронавируса — BioNTech и Moderna. Встреча состоится в Праге 6 и 7 сентября. На ней стороны могут планируют договориться об условиях поставки вакцин в предстоящие годы.
- Еврокомиссия сообщила о подготовке новой широкой кампании вакцинации против COVID-19 в государствах-членах Европейского союза. Она одобрила применение новых вакцин от последних мутаций коронавируса, в том чиселе Spikevax от компании Moderna и Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
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