Electrolux передаст активы в России местному руководству
Шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional покинет российский рынок и передаст бизнес местному руководству, информирует RT со ссылкой на сообщение компании.
Убыток в размере порядка 350 млн крон (то есть около $35 млн) отразится в третьем квартале этого года.
В компании считают, что решение передать бизнес местному менеджменту обеспечит контролируемый и ответственный выход с российского рынка.
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует закрыть большую часть своего бизнеса в России до конца 2022 года. Официальное присутствие компании в России сохранится до завершения юридического закрытия.
Недавно уход из России подтвердил производитель электроники и крупнейший поставщик серверов в Россию Dell. Производитель прекратил деятельность в стране в середине августа, тогда же были закрыты все офисы.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Что будет дальше у нас ? ? ?