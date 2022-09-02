Electrolux передаст активы в России местному руководству

Шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional покинет российский рынок и передаст бизнес местному руководству, информирует RT со ссылкой на сообщение компании.



Убыток в размере порядка 350 млн крон (то есть около $35 млн) отразится в третьем квартале этого года.

В компании считают, что решение передать бизнес местному менеджменту обеспечит контролируемый и ответственный выход с российского рынка.

Фото: pxhere.com

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует закрыть большую часть своего бизнеса в России до конца 2022 года. Официальное присутствие компании в России сохранится до завершения юридического закрытия.

Недавно уход из России подтвердил производитель электроники и крупнейший поставщик серверов в Россию Dell. Производитель прекратил деятельность в стране в середине августа, тогда же были закрыты все офисы.

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Маргарита Головатенко