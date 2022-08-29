Nokia планирует уйти из России к концу 2022 года
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует закрыть большую часть своего бизнеса в России до конца 2022 года, сообщает RT со ссылкой на Reuters.
— К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы, — сообщили в компании.
Официальное присутствие компании в России сохранится до завершения юридического закрытия.
На днях уход из России подтвердил производитель электроники и крупнейший поставщик серверов в Россию Dell. Производитель прекратил деятельность в стране в середине августа, тогда же были закрыты все офисы.
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