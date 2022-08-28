Крупнейший поставщик серверов Dell подтвердил уход из России

Производитель электроники и крупнейший поставщик серверов в Россию Dell подтвердил уход из страны, сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании Майка Симьенаса.



В компании подтвердили, что производитель прекратил деятельность в стране в середине августа, тогда же были закрыты все офисы.

Как ранее писал CNews, в офисах в России работали порядка 50 человек. 30 августа должно стать для них последним рабочим днем — после этого они получат до восьми окладов и их уволят.

Фото: pixabay.com

В августе стало известно, что шведский производитель упаковок Tetra Pak может передать российский бизнес группе компаний «Итон Инвестментс». Сумма продажи 100% российского Tetra Pak составит €1. Сделка находится на финальном этапе. После покупки новые владельцы создадут для Tetra Pak новый бренд.

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Маргарита Головатенко