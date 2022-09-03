Оборот заведений общепита в Татарстане оказался самым большим в ПФО с отрывом в 11 миллиардов

Фото: Максим Платонов (архив)

Более 4 миллиардов в месяц

По итогам первых семи месяцев 2022 года оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане составил 28,72 миллиарда рублей. С учетом инфляции он остался на уровне аналогичного периода прошлого года, а в абсолютных цифрах прирост составил 12%.

Самый большой оборот татарстанских заведений общепита зарегистрирован за март — 4,27 миллиарда. Это можно связать с отменой в Татарстане QR-кодов, которые получали вакцинированные граждане — их требовали при посещении общественных мест, в том числе кафе и ресторанов, с 22 ноября 2021-го. Они перестали действовать с 21 февраля, после чего заведения общепита и зафиксировали увеличение выручки.

Менее удачным выдался февраль 2022-го, в котором татарстанцы еще жили в рамках актиковидных ограничений — не все могли посещать кафе, бары и рестораны даже при соответствующем желании. В последний месяц зимы оборот заведений общепита оказался самым небольшим из всех первых семи месяцев — 3,66 миллиарда рублей. При этом он оказался на 3,6% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Фото: Максим Платонов

Не превышал 4 миллиардов оборот татарстанских заведений общепита и в январе — 3,8 миллиарда рублей. Тогда в республике, как и в других регионах России, действовали антиковидные ограничения. «Обойти» февраль первому месяцу года помогли, пожалуй, лишь новогодние праздники и каникулы.

В апреле оборот заведений общепита после скачка в свободном от QR-кодов марте несколько снизился и составил 4,2 миллиарда рублей. Однако в мае он уже достиг 4,3 миллиарда рублей. Увеличение показателя можно связать с наступлением тепла и началом открытия веранд, которые позволяют общепиту получить большую выручка за счет того, что удается принять большее количество гостей — примерно 90% ресторанов минувшей весной открыли свои веранды уже 30 апреля. Однако в этом году май оказался холодным, и из-за этого выручка казанских ресторанов с летними террасами и верандами упала на 15% относительно мая 2021-го, рассказывала исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова.

Фото: Максим Платонов (архив)

В летние месяцы оборот заведений общепита в Татарстане стабилизировался. В июне и июле он составил по 4,22 миллиарда рублей.



Оборот восстановился до допандемийных времен

В абсолютных цифрах оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане восстановился до значений допандемийного 2019 года, когда у заведений общепита не было препятствий в работе в виде антиковидых ограничений. Показатель первых семи месяцев 2022-го оказался даже выше.

Согласно данным Татарстанстата, оборот республиканских заведений общепита за январь — июль составлял 25,8 миллиарда рублей. Таким образом, по сравнению с 2019-м показатель в абсолютных цифрах вырос на 11%.

Фото: Максим Платонов

Пандемия нанесла по общепиту большой удар не только в Татарстане, но и во всем мире. Так, в 2020 году оборот кафе, ресторанов и баров в республике составил 18,98 миллиарда рублей. Однако уже в 2021-м эта сфера начала приходить в себя. За семь месяцев прошлого года оборот татарстанских заведений общепита составил 25,56 миллиарда.

Оборот общепита Татарстана обогнал Марий Эл в 11 раз

Оборот заведений общепита в Татарстане по итогам января — июля 2022 года стал самым большим среди 14 регионов Приволжского федерального округа. Он в 11,2 раза превысил показатель кафе, ресторанов и баров Мордовии, который составил 2,569 миллиарда рублей и оказался самым наименьшим в ПФО.

На втором месте по обороту заведений общепита в Приволжском федеральном округе Самарская область. Показатель ее кафе, баров и ресторанов за январь — июль 2022 года составил 17,65 миллиарда.

Фото: Максим Платонов (архив)

В целом в ПФО оборот заведений общепита за первые семь месяцев 2022 года составил почти 157,2 миллиарда рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года рост составил 1,6%.

«Реальное время» публикует рейтинг регионов ПФО по обороту заведений общепита за январь — июль 2022 года:

Татарстан — 28,72 млрд рублей;

Самарская область — 17,65 млрд рублей;

Нижегородская область — 17,54 млрд рублей;

Башкирия — 16,9 млрд рублей;

Пермский край — 16,6 млрд рублей;

Оренбургская область — 10 млрд рублей;

Саратовская область — 9,53 млрд рублей;

Удмуртия — 9 млрд рублей;

Кировская область — 7,4 млрд рублей;

Чувашия — 7,35 млрд рублей;

Пензенская область — 5,24 млрд рублей;

Ульяновская область — 5 млрд рублей;

Марий Эл — 3,55 млрд рублей;

Мордовия — 2,57 млрд рублей.

В России оборот заведений общепита достиг почти 1,2 триллиона рублей

В целом по России оборот заведений общепита за первые семь месяцев 2022 года составил 1,188 триллиона рублей. По сравнению с январе — июлем прошлого года он вырос на 1,1%, следует из подсчетов Росстата.

Самым удачным стал июль — оборот баров, кафе и ресторанов страны составил 181,1 миллиарда рублей. Это 99,1% к уровню аналогичного месяца 2021 года в сопоставимых ценах.

Фото: Максим Платонов

Согласно официальной статистики, месячный оборот заведений общепита в России увеличивался почти весь год. Исключение составил лишь февраль, за который показатель зафиксировали в размере 161,1 миллиарда рублей, в то время как в январе он достигал 162,4 миллиарда.

В марте оборот российских баров, кафе и ресторанов составил 168,6 миллиарда рублей, в апреле — 169 миллиардов, в мае — 171,5 миллиарда. За июнь он зафиксирован в размере 174,3 миллиарда рублей.

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Татьяна Демина