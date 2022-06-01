В мае выручка казанских ресторанов снизилась на 15% из-за холодной погоды

Фото: Максим Платонов (архив)

В мае выручка казанских ресторанов с летними террасами и верандами упала на 15% относительно прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам исполнительного директора Ассоциации рестораторов и отельеров города Казани Галины Шарафутдиновой, казанцы в такую аномально холодную погоду отказываются от посещений заведений общепита. Она добавила, что примерно 90% ресторанов открыли свои веранды уже 30 апреля. От существенных потерь рестораторов спасло решение городских властей о возможности бесплатного размещения летних веранд в нынешнем сезоне.

Шарафутдинова отметила, что основной наплыв туристов рестораны Казани ожидают после 1 июня. На первый летний месяц забронировано много мест в гостиницах и на экскурсиях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Заведения общепита Казани зафиксировали рост выручки в первую неделю отмены запрета на работу в ночное время. Его сняли 26 марта. В барах увеличение доходило до 80%.



Дарья Акимова