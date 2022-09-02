В Татарстане «Энергостройсервис» погасил 722 тысячи долгов по зарплате

В Татарстане ООО «Энергостройсервис» частично погасило задолженность по зарплате перед своими работниками, сообщает пресс-служба Министерство труда, занятости и социальной защиты республики.

В ходе проведенной работы по погашению задолженности по зарплате, в рамках межведомственной комиссии и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения предприятие из Чистопольского района выплатило 44 сотрудникам 722 тысячи рублей.

Фото: yandex.ru

Напомним, в 2020 году арбитражный суд Татарстана ввел начальную процедуру банкротства — наблюдение в ООО «Энергостройсервис», крупной чистопольской строительной компании, принадлежавшей депутату Госсовета республики Халиту Гарифуллину.

В июле стало известно, что ОАО «Казанский завод синтетического каучука» погасило задолженность по зарплате перед восемью работниками — им выплатили 1,4 млн рублей.

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Максим Кокунин