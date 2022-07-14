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Казанский завод синтетического каучука погасил 1,4 млн рублей долгов по зарплате

17:31, 14.07.2022
Казанский завод синтетического каучука погасил 1,4 млн рублей долгов по зарплате
Фото: realnoevremya.ru (архив)

ОАО «Казанский завод синтетического каучука» погасило задолженность по зарплате перед восемью работниками. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда Татарстана.

Сотрудникам выплатили 1,4 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце июня КЗСК частично погасил задолженность по зарплате перед 228 работниками. Им выплатили 38,8 млн рублей.

В прошлом месяце старший помощник руководителя управления СУ СКР по республике Андрей Шептицкий сообщал, что после вмешательства следственных органов и сотрудников прокуратуры региона 416 работникам ОАО «Казанский завод синтетического каучука» погасили долги по зарплате. Общая задолженность перед ними превысила 54,5 млн рублей. В апреле предприятие выплатило 402 работникам 3,6 млн рублей.

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Татьяна Леухина
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