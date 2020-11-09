Бывшая стройкомпания чистопольского депутата Госсовета Татарстана пошла под банкротство

Фото: строителитатарстана.рус

Ушли госзаказы

Арбитражный суд Татарстана ввел начальную процедуру банкротства — наблюдение в ООО «Энергостройсервис», крупной чистопольской строительной компании, до недавнего времени принадлежавшей депутату Госсовета республики Халиту Гарифуллину.

По итогам 2019 года компания зафиксировала 535,1 млн рублей выручки, ранее выручка была еще больше — в 2017 году доходила до 1,4 млрд рублей, свидетельствуют данные сервиса «СПАРК-Интерфакс». В 2019 году чистая прибыль составляла 2,3 млн рублей, в 2015 году показатель доходил до 25 млн рублей. Компания была прибыльной последние пять лет, хотя последние два года все-таки показывала сокращение финансовых показателей. В «Энергостройсервисе» трудятся около 140 человек.

Арбитражный суд Татарстана ввел начальную процедуру банкротства — наблюдение в ООО «Энергостройсервис». Фото Максима Платонова

Пику выручки предшествовал пик госконтрактов — в 2016 году компания заключила контракты на 3,37 млрд рублей, в 2014—2015 гг. контракты исчислялись сотнями миллионов рублей — преимущественно связанные с монтажом и ремонтом электросетей. Однако в последние два года компания заключила лишь один тендер на установку освещения на дорогах от ГКУ «Главтатдортранс» на 30,8 млн рублей.

Кому перешел бизнес мецената Гарифуллина

Халит Гарифуллин известен как депутат Чистопольского горсовета, а затем депутат Госсовета Татарстана шестого созыва, опять же от Чистополя. В городе он также известен как благотворитель и меценат — как писала пресс-служба Чистопольского района, с его помощью в городе строились детские и спортивные площадки, работает социальная столовая при мечети, организована детская футбольная команда, создан фонд «Өмет» («Надежда») для оказания помощи нуждающимся чистопольцам. «Ни одно мероприятие союза мусульманской молодежи не проходит без помощи Халита Гарифуллина», — говорилось в сообщении администрации.

Сам Халит Гарифуллин не ответил на вопрос о родстве с нынешним владельцем фирмы, лишь заявил, что с «Энергостройсервисом» больше никак не связан. Фото строителитатарстана.рус

Как уже было сказано, до недавнего времени «Энергостройсервис» принадлежал Халиту Гарифуллину (хотя в середине «нулевых» в числе совладельцев был «КЭР-Холдинг» Хамиса Махянова, а позже — известный бизнесмен Альберт Мустафин) — депутат владел компанией через ООО «Компания ЭСС». Однако с июля 2020 года директором и единственным владельцем бизнеса стала некая Рафидя Гарифуллина — судя по одному и тому же отчеству, она может быть сестрой Халита Гарифуллина. Ранее ей также принадлежала небольшая доля в «Компании ЭСС».

Сам Халит Гарифуллин не ответил на вопрос о родстве с нынешней владелицей фирмы — лишь заявил, что с «Энергостройсервисом» больше никак не связан.

Рафидя Гарифуллина, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», также является директором ОАО «Чистопольский трикотаж», однако отметим, что выручка этого предприятия в последние годы исчисляется только сотнями тысяч рублей в год. Связаться с ней по номерам ее компаний не удалось — телефоны уже отключены от обслуживания.

До 2017 года Халит Гарифуллин также входил в капитал ООО «ПСК «Татэнергострой». Фото psktes.ru

Добавим, что у Халита Гарифуллина имелась также доля в 70% компании «Энергостройсервис-снаб» (выручка за 2019 год — 112 млн рублей, чистая прибыль — около 600 тыс. рублей). 30% принадлежали ее директору Ильдусу Галяутдинову, еще с 2019 года он владеет ею почти полностью.

До 2017 года Халит Гарифуллин также входил в капитал ООО «ПСК «Татэнергострой» (входит в топ-100 крупнейших компаний строительной отрасли, по данным «Реального времени»), правда, с долей всего в 1%. В тот период основным владельцем компании был упомянутый выше Альберт Мустафин, сейчас же компания перешла к Раилю Газетдинову.

Могли ли до банкротства довести кондиционеры?

Сейчас в Арбитражном суде Татарстана рассматриваются семь исков к компании на общую сумму 11 млн рублей. Всего же к компании за всю историю (а зарегистрировали ее в 2003 году) подавали 56 исков, более 50 из которых — в период с 2019 по 2020 год. При этом в исковых требованиях речь шла, как правило, о сравнительно небольших суммах — сотнях тысяч, гораздо реже о нескольких миллионах рублей.

Сейчас в Арбитражном суде Татарстана рассматриваются семь исков к компании на общую сумму в 11 млн рублей. Фото Максима Платонова

К банкротству привел также иск на непримечательную, по сравнению с оборотами компании, сумму в 678 тыс. рублей от бугульминского предпринимателя Вячеслава Ткачука, владельца компании по установке кондиционеров. Он рассказал «Реальному времени», что именно по линии своей компании оказывал услуги «Энергостройсервису», который затем якобы перестал платить, поэтому Ткачук подал в суд (и выиграл процесс в первой инстанции), а затем, так и не получив свои средства, подал на банкротство.

Любопытно, что после первого суда Ткачук переуступил долг некой Эльвире Ахмадишиной — как следует из документов суда, практически без дисконта. Кроме этого, о ней неизвестно почти ничего — сам Ткачук подтвердил факт уступки долга, чтобы «сразу получить назад свои средства», но заявил, что с ней даже не встречался лично, контактировал через юристов. Каких-либо контактов Ахмадишиной в открытом доступе «Реальному времени» разыскать не удалось.

Александр Артемьев