Владимир Путин проводит заседание набсовета движения детей и молодежи

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Президент России Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

— Инициатива для создания движения, о котором мы говорим, как вы знаете, исходила как раз от самих школьников. Важно, чтобы и дальше все наши решения опирались на мнение детей вслед за их стремлениями и мечтами, — сказал президент.

Путин отметил, что дети очень талантливы и открыты и у них действительно «много задумок, чтобы творить и созидать».

За столом набсовета сидит замглавы Росмолодежи, экс-министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов. По данным СМИ, он может возглавить новое движение.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодежи 14 июля. Обязанность разработки воспитательных программ и порядок реализации мероприятий закрепляется за Министерством просвещения России. 29 июля стало известно, что Путин возглавил наблюдательный совет Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Вчера министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в состав созданного движения детей и молодежи войдут все организации, которые сейчас объединяют школьников, — «Юнармия» и «Большая перемена».



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Маргарита Головатенко