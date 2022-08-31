Новое движение детей и молодежи объединит все существующие движения

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В состав созданного движения детей и молодежи войдут все организации, которые сейчас объединяют школьников, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.



— Движение объединит все российские движения школьников, и «Юнармию», и «Большую перемену», это только усилит данное движение, — сказал он.

По словам Кравцова, движение будет работать в тесном взаимодействии с родителями.

— Мы будем создавать управляющие советы, в свое время они были при школах. Здесь много совместной работы.

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодежи 14 июля. Обязанность разработки воспитательных программ и порядок реализации мероприятий закрепляется за Министерством просвещения России. 29 июля стало известно, что Путин возглавил наблюдательный совет Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Замглавы Росмолодежи, экс-министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов, по данным СМИ, может возглавить новое движение:

— Мы с коллегами со всей страны провели большую подготовительную работу. Региональные и федеральные органы власти, общественные институты, родители, а главное, дети — никто не остался в стороне. Впереди еще больше работы вместе с детьми и молодежью, — заявлял он.

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Маргарита Головатенко