Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС 31 августа

Миссия МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) в составе 14 человек, выехавшая в понедельник из Вены, прибудет на Запорожскую АЭС в среду, 31 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Также сегодня сообщалось, что миссия МАГАТЭ прибыла в Киев. Отмечается, что члены делегации были замечены в одном из киевских отелей. Напомним, миссия по прибытии на ЗАЭС оценит физический ущерб объектам и определит работоспособность основных и резервных систем охраны и безопасности.



— <…> миссия предпримет срочные меры по обеспечению гарантий для проверки того, что ядерный материал используется только в мирных целях, — сказано в заявлении.



Фото: wikipedia.org

Генеральный директор организации Рафаэль Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС.

Вчера сообщалось, что Киев нанес удар по Запорожской АЭС для создания угрозы ядерной катастрофы.



— За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции, — заявили в Минобороны России.

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Максим Кокунин