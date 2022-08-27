В ДНР реформируют систему обучения при поддержке России

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что интеграционные процессы в сфере образования стремительно наращиваются при поддержке России, и сейчас необходимо реформировать систему обучения. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он отметил, что в «Сириусе» стартовал «Практикум наставников» для педагогов из ДНР и ЛНР, в котором приняли участие 150 учителей из народных республик.

— Мы стремительно наращиваем интеграционные процессы при поддержке Российской Федерации… Вижу, как движется работа по всем направлениям. Данный практикум — подтверждение этого факта. Перед нами стоит непростая задача — реформировать систему образования Донецкой Народной Республики. Это задача не на один день, — сказал Пушилин.

Фото: denis-pushilin.ru

24 августа президент России Владимир Путин поручил единовременно выплатить по 10 тысяч рублей родителям учеников в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины.



Выплату поручено осуществить одному из законных представителей детей в возрасте от шести (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2022 года) до 18 лет, если дети пошли в школу на указанных территориях.

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Максим Кокунин