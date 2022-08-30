Завтра в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер

МЧС Татарстана предупреждает жителей республики об ухудшении погоды в среду, 31 августа.

Так, по прогнозу ФГБУ «УГМС РТ», на территории республики местами ожидаются: гроза, а также ветер порывами до 20 м/с.

Сегодня в Татарстане также ожидается ухудшение погоды — днем и вечером прогнозируются гроза и сильный ветер. По информации Гидрометцентра, на территории республики возможна гроза и сильный юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 15—20 м/с.

Фото: Максим Платонов

Согласно данным Гидрометцентра Татарстана, в четверг, 1 сентября, в республике местами прогнозируется дождь, возможна гроза. Температуры составят ночью +12..+17 градусов, днем +21..+26°С, на востоке до +29°С. Кроме того, в регионе в очередной раз продлили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности лесов. Оно будет действовать по 6 сентября.

Напомним, вчера стало известно, что в Татарстане август этого года может оказаться самым сухим месяцем в истории метеонаблюдений, сообщили в Гидрометцентре по республике. За историю метеонаблюдений август 2022-го станет одним из самых жарких за историю метеонаблюдений.



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Максим Кокунин